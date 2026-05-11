11/ 05/ 2026 22:47

Exclusivo | Excarabinero detenido por muerte de mujer colombiana pide perdón: Registro inédito de la noche del fatal choque

Han pasado dos semanas del fatal choque que resultó con 7 carabineros dados de baja, por ir en aparente estado de ebriedad y por huir del lugar sin dar asistencia a una víctima que finalmente perdió la vida. En exclusiva, accedimos a registros inéditos de lo que ocurrió esa noche, hablamos con una madre que pide justicia y mediante una carta escrita a puño y letra, el protagonista de este siniestro y único imputado alega que actuó por órdenes de superiores. Los detalles en el informe del periodista Benjamín Contalba.