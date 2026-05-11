Renuncia subsecretario de Ciencia luego de diferencias con ministra Lincolao

Además, la jefa jurídica y la de gabinete, tampoco continuarán en la cartera.

Este lunes se confirmó que el subsecretario de Ciencias, Rafael Araos, renunció a su cargo producto de un supuesto quiebre con la ministra de la cartera, Ximena Lincolao.

Según consignó La Tercera, el gobierno quería esperar hasta este martes para darlo a conocer, fuentes de la cartera señalan que este lunes, Araos se fue a despedir de los funcionarios en la misma jornada que Lincolao volvió desde su gira a Estados Unido.





Además, el citado medio señala que las diferencias se dieron luego de que en el ministerio comenzara a correr entre los funcionarios fuerte la idea de que se consumarían despidos. En esa línea, el pasado 30 de abril, la Ministra habría solicitado al subsecretario ejecutar un plan de desvinculaciones dentro de la repartición.

A la salida de Araos se suman la jefa de gabinete, Camila Skewes, y la jefa de la División Jurídica, Alejandra Tagle.