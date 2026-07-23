Manuel Monsalve quedó con arresto domiciliario nocturno tras revisión de cautelares

El tribunal determinó sustituir el arresto domiciliario total que el exsubsecretario del Interior cumplía en Viña del Mar. La decisión fue cuestionada por la Fiscalía Centro Norte.

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, obtuvo este jueves una rebaja en sus medidas cautelares en el marco de la investigación que enfrenta por los delitos de abuso sexual y violación contra una subalterna cuando ambos trabajaban en el Gobierno.

Durante la audiencia de revisión de cautelares, el tribunal determinó sustituir el arresto domiciliario total que cumplía en Viña del Mar por la medida de arresto domiciliario nocturno .

El defensor penal público de Monsalve, Víctor Providel, explicó que entre los argumentos considerados para modificar la cautelar estuvieron los 20 meses que el exsubsecretario ha permanecido privado de libertad y la colaboración que ha prestado durante la investigación.





La decisión fue cuestionada por la Fiscalía Centro Norte, que confirmó que apelará a la resolución.

Cabe recordar que Monsalve permaneció inicialmente en prisión preventiva, primero en la cárcel de Rancagua y posteriormente en el anexo penitenciario Capitán Yaber. En mayo del año pasado, la Corte ya había acogido un recurso de amparo presentado por su defensa, reemplazando la prisión preventiva por arresto domiciliario total.