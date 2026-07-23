Decretan prisión preventiva para “El Panda” por ataque contra carabineros en Lo Espejo

El sujeto estaba siendo buscado luego de darse a la fuga tras disparos en contra de de dos funcionarios policiales durante una fiscalización en la comuna.

Benjamín Aedo González, conocido como “El Panda“, quedó en prisión preventiva como el autor del ataque armado que dejó a dos carabineros heridos.

La Fiscalía Metropolitana Sur decretó la medida en contra del sujeto tras el homicidio frustrado de dos funcionarios policiales registrado en Lo Espejo tras una fiscalización.

El individuo fue detenido en medio de un operativo realizado en la Región Metropolitana durante la jornada del miércoles.





Según información preliminar, intentó huir por los techos de la vivienda donde permanecía oculto, pero fue alcanzado y reducido por personal policial.

La medida de prisión preventiva también se extendió para otros dos sujetos quienes habrían sido encubridores de “El Panda”.

A ellos se les suma otra persona que ya había sido detenida previamente durante el día martes, quien también había participado como encubridora.

En causa Fiscal Jefe Delitos Violentos @fiscalia_RMSur Christian Toledo se decretó la prisión preventiva de autor y dos encubridores de homicidio frustrado de 2 carabineros registrado en Lo Espejo. Se suman a otro encubridor privado de libertad desde el martes @FiscaliadeChile pic.twitter.com/7umo0R9TQl — Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) July 23, 2026

“El Panda” pasó por varios domicilios en cinco días

Según relató Christian Toledo, fiscal Jefe Delitos Violentos de la Fiscalía Metropolitana Sur, mientras se encontraba prófugo, Benjamín Aedo González pasó por cuatro o cinco domicilios en las comunas de San Bernardo, La Pintana, La Cisterna, Lo Espejo y El Bosque.

“De acuerdo a los antecedentes que tenemos hasta el momento, él estuvo en al menos cuatro domicilios durante estos cinco días. Es decir, estuvo cambiándose casi una casa por día, hasta que finalmente logramos la ubicación del último domicilio en el cual estaba siendo resguardado por el último de las personas”, detalló el fiscal.

De acuerdo a la versión que maneja Fiscalía, tras cometer el delito, “El Panda” realizó se ocultó en casa de personas conocidas y estuvo recorriendo diferentes comunas en un breve lapso de tiempo.

Tras cometer el delito, el sujeto se ocultó en un domicilio de la comuna de Lo Espejo, donde permaneció junto a una persona de su entorno cercano. Posteriormente se trasladó hasta La Pintana y, al día siguiente, regresó a San Bernardo, según lo indicado por Fiscalía.

Más tarde estuvo entre las comunas de El Bosque y La Cisterna, en otro inmueble que era parte de las diligencias investigativas. Finalmente, se movilizó hasta una segunda vivienda en Lo Espejo, distinta a la primera, donde fue detenido durante la jornada de ayer.