Nuevo giro en caso Monsalve: Amplían plazo de investigación tras solicitud de la defensa y la Fiscalía

Ambas partes buscarían concluir diligencias que el tribunal ordenó realizar en marzo.

Por un plazo de 60 días se amplió la investigación del caso Monsalve , tras un acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa del exsubsecretario.

La decisión se tomó en una audiencia realizada a puertas cerradas, la mañana de este martes en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

El propósito de la ampliación sería concluir diligencias que el tribunal ordenó realizar en marzo.

Por delitos sexuales, la Fiscalía Centro Norte ha investigado desde 2024 a Manuel Monsalve, quien estuvo presente en la instancia a través de Zoom desde su domicilio.

Lo anterior, debido a que el exsubsecretario permanece en arresto domiciliario en la ciudad de Viña del Mar.