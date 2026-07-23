Así fue el emotivo último adiós a TENS fallecida en trágico accidente en estación Viña del Mar

La mujer de 51 años, identificada como Marcela Durán, perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo que terminó en las boleterías de la estación.

Este jueves, familia, amigos y compañeros despidieron a la TENS fallecida en el trágico accidente registrado el pasado martes en la Estación EFE Viña del Mar del servicio Limache-Puerto.

La mujer de 51 años, identificada como Marcela Durán, perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo que terminó en las boleterías de la estación.

Durante esta jornada sus más cercanos despidieron a la trabajadora antes de su funeral. A través de los registros se puede apreciar como compañeras con globos azules le realizan el último homenaje a Marcela durante el paso de la carroza.





Así fue la última despedida de Marcela Durán

Conductor formalizado quedó con cautelares

Uno de los conductores involucrados en el accidente, e imputado por el Ministerio Público, habría intentado realizar un viraje en segunda fila, impactando el automóvil de una conductora, el cual terminó dentro de la estación.

Tras la formalización el imputado quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y la suspensión de su licencia de conducir. Además, se estableció un plazo de 120 días para la respectiva investigación.