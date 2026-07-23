Recrean peligrosa maniobra del accidente de Viña: El motivo que habría dejado auto incrustado en estación

Revisa a continuación la animación de CHV Noticias para explicar cómo se habría generado el accidente.

El equipo de CHV Noticias recreó en una gráfica cómo se habría producido el fatal accidente vehicular que terminó con un automóvil al interior de una estación de metro EFE y que dejó a una mujer TENS de 51 años fallecida en Viña del Mar.

De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, el coche de color rojo iba por la calle Álvarez cuando, aparentemente, pierde el control producto de un segundo vehículo que intenta doblar en segunda fila, desde el carril central, hacia la izquierda en dirección calle Eduardo Grove.

Debido a esto es que el primero termina ingresando a la estación de Metro Viña del Mar, chocando a las personas que estaban en su interior.