Conmoción por muerte de destacada TENS: Quién era la víctima del trágico accidente en Viña del Mar

Desde el Hospital Geriátrico, donde prestó funciones, la despidieron reconociendo su gran calidad profesional y humana con el cuidado de pacientes.

La tarde del martes, se produjo un fatal accidente en el acceso a la estación Viña del Mar de EFE, hecho que dejó una persona fallecida y cinco lesionados.

El hecho ocurrió pasada las 17:00 horas, cuando dos vehículos colisionaron en las inmediaciones de Plaza Sucre, lo que provocó que uno de los móviles perdiera el control.

Este ingresó a gran velocidad por el acceso peatonal impactando a seis personas para posteriormente quedar detenido en las escaleras.





¿Quién era la víctima del trágico accidente en Viña del Mar?

La víctima fatal del accidente en el acceso a la estación Viña del Mar de EFE fue identificada como Marcela Durán Oyarzún, de 51 años.

La mujer se trabajaba como técnico de enfermería de nivel superior (TENS) y según indicaron desde la Confederación Nacional de Profesionales de Servicios de Salud, había desempeñado funciones en el Hospital Geriátrico La Paz de la Tarde.

Desde el directorio de la confederación manifestación su profundo pesar ante “la irreparable pérdida de la funcionaria” a quien describieron como una profesional “destacada”.

Desde el Hospital Geriátrico también tuvieron palabras para despedir a Marcela Durán y aseguraron que siempre recordarán su “compromiso, dedicación y calidad humana”.