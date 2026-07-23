La honesta reacción de ex integrantes de Gran Hermano Chile a la llegada de Alessia Traverso a Fiebre de Canto

La joven oriunda de la quinta región recibió más de mil comentarios con el anuncio de su regreso a la televisión. Revisa aquí alguno de ellos.

Chilevisión confirmó el miércoles que Alessia Traverso, ex participante de Gran Hermano Chile, será parte del nuevo programa estelar: Fiebre de Canto.

Ante esto, amistades que la joven oriunda de la V Región formó al interior de la casa más famosa del mundo reaccionaron a su nuevo desafío.





Qué dijeron los ex Gran Hermano

En la publicación de Chilevisión, más de mil personas comentaron el regreso de Alessia a la televisión.





Entre ellos apareció Cony Capelli, quién le escribió un cariño “amiga, brillarás. ¡Te amo!”; mientras tanto, Jorge Aldoney también reaccionó a la noticia con un “esoooo” y emojis de corazón.

Asimismo, la influencer iCata también felicitó a su ex compañera de encierro con un emotivo “princesa Disney. Éxito Alesitaaa (sic)”.

Recordemos que este no es primer intento de Alessia por dar a conocer su voz y es que si bien la joven tiene publicadas algunas canciones, incluyendo una colaboración con Américo, participó en The Voice Chile hace algunos años atrás.