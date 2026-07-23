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La honesta reacción de ex integrantes de Gran Hermano Chile a la llegada de Alessia Traverso a Fiebre de Canto

La joven oriunda de la quinta región recibió más de mil comentarios con el anuncio de su regreso a la televisión. Revisa aquí alguno de ellos.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Chilevisión confirmó el miércoles que Alessia Traverso, ex participante de Gran Hermano Chile, será parte del nuevo programa estelar: Fiebre de Canto.

Ante esto, amistades que la joven oriunda de la V Región formó al interior de la casa más famosa del mundo reaccionaron a su nuevo desafío.

Qué dijeron los ex Gran Hermano

En la publicación de Chilevisión, más de mil personas comentaron el regreso de Alessia a la televisión.

Entre ellos apareció Cony Capelli, quién le escribió un cariño “amiga, brillarás. ¡Te amo!”; mientras tanto, Jorge Aldoney también reaccionó a la noticia con un “esoooo” y emojis de corazón.

Asimismo, la influencer iCata también felicitó a su ex compañera de encierro con un emotivo “princesa Disney. Éxito Alesitaaa (sic)”.

Recordemos que este no es primer intento de Alessia por dar a conocer su voz y es que si bien la joven tiene publicadas algunas canciones, incluyendo una colaboración con Américo, participó en The Voice Chile hace algunos años atrás.

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