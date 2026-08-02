02/ 08/ 2026 09:28

Investigan homicidio en Colina: Joven de 21 años fue baleado mientras conducía

La madrugada de este domingo se registró un homicidio en la comuna de Colina, específicamente en avenida Concepción, donde un vehículo fue interceptado por desconocidos y recibió al menos cuatro impactos de bala, uno de los cuales alcanzó al conductor del automóvil, haciendo que este pierda el control y termine chocando contra un árbol, muriendo en el lugar. La víctima es un hombre chileno de 21 años, quien viajaba con un menor de edad que dio cuenta a Carabineros de lo sucedido para luego hacer abandono del lugar.