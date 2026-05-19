Hombre fue asesinado a balazos fuera de su departamento en Maipú: Sujetos lo persiguieron por dos cuadras

Según los primeros antecedentes, en el lugar se encontraron al menos cinco casquillos balísticos y rastros de sangre, mientras equipos especializados de Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios trabajan para determinar si el crimen está vinculado a bandas criminales que operarían en el sector.

Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este martes en la comuna de Maipú, específicamente en el sector de calle Del Ferrocarril con Suecia, luego de ser perseguido por al menos dos cuadras por dos sujetos armados.

Según los primeros antecedentes entregados por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), la víctima habría mantenido una discusión previa con los atacantes, tras lo cual comenzó una persecución en la que recibió múltiples disparos. Aunque logró llegar hasta las afueras de su departamento, lo mataron antes de poder ingresar al inmueble .





En el lugar se encontraron al menos cinco casquillos balísticos y rastros de sangre, mientras equipos especializados del ECOH y la Brigada de Homicidios trabajan para determinar si el crimen está vinculado a bandas criminales que operarían en el sector y si se trató de un eventual ajuste de cuentas.