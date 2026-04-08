“Me da lo mismo quedar en pelota”: Gonzalo Ramírez se sinceró tras el doble trasplante que necesita su hija

El periodista aseguró que se trata de un proceso complejo, donde el cuerpo debe estar apto para recibir un trasplante. Hoy, él sería la persona más viable para donar el riñón.

Este miércoles, Gonzalo Ramírez rompió el silencio y se sinceró sobre el doble trasplante que necesita su hija Antonia (28), quien padece de diabetes tipo 1 desde los 10 años.

El periodista explicó que se trata de un proceso largo, en el que hay órganos que podrían fallar antes del doble trasplante. Hasta el momento, él sería el mejor candidato para donar el riñón.





“A mí me da lo mismo quedar en pelota”

“Antonia está en lista de espera para un bitrasplante simultáneo de páncreas y riñón. La opción más segura es hacer solo una operación en la Unidad de Trasplante de la Clínica Santa María”, explicó Ramírez en conversación con LUN.

Este es el único recinto hospitalario en Chile que realiza el trasplante de páncreas: “No puede tener ni una caries. El cuerpo tiene que estar perfecto para recibir un órgano ajeno”, agregó.

Pero la lista de espera de dos años no es un proceso simple. Si los riñones de Antonia llegan a fallar antes de que llegue el páncreas, entonces habrá que hacer un trasplante renal para generar un margen de tiempo extra.

Esto se debe a que la diabetes tipo 1 dispara los niveles de azúcar en la sangre, deteriorando rápidamente los órganos, comenzando por los riñones.

“La idea es que no caiga en diálisis (…) Hasta ahora, según los exámenes, probablemente soy el más compatible para donar un riñón”, confesó el periodista.

Respecto al costo monetario que implica, Gonzalo reflexionó: “A mí me da lo mismo quedar en pelota. Lo que he pensado cuando me ha tocado pagar es: ¿Cómo lo hace una persona que no tiene el cupo en la tarjeta, por ejemplo?”

“No está sola en esta lucha, tengo fe. Siento la seguridad de que ella va a pasar esto como ha pasado muchas vallas. Hay que mantener la fe, la convicción”, cerró Ramírez.