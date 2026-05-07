Estaba en una clase: PDI revela antecedentes por muerte de estudiante electrocutado en instituto de La Granja

Desde la Brigada de Homicidios Sur detallaron las circunstancias en que el estudiante recibió una descarga eléctrica mientras se encontraba realizando una actividad de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial.

Un estudiante de 21 años falleció la noche de este miércoles durante una clase en la sede de Inacap de La Granja, luego de recibir una descarga eléctrica.

El joven pertenecía a la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial y se encontraba en una clase en la que manipuló un tablero eléctrico.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas y según lo que han dicho los alumnos y también el profesor que estaban presentes, el joven recibió una descarga eléctrica, la cual le terminó provocando su muerte .

Pese a los intentos de reanimación por parte de sus compañeros y docentes, el estudiante perdió la vida en el lugar, lo que motivó la intervención de la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar los peritajes correspondientes.





Lo que se sabe de la muerte del estudiante

La comisaria Karla Alarcón, de la Brigada de Homicidios Sur entregó detalles de las circunstancias en que se dio la muerte del estudiante, de acuerdo a lo que pudo recoger en primera instancia la Policía de Investigaciones (PDI).

“En horas de la noche, en circunstancias de una clase al interior del recinto educacional, uno de los estudiantes, quien se encontraba manipulando un tablero eléctrico, recibió una descarga“, señaló.

Tras lo ocurrido, el joven fue “auxiliado por sus mismos compañeros y posteriormente por personal médico que acudió hasta este recinto, falleciendo sin embargo posteriormente al interior del mismo“.

Respecto de la responsabilidad y de las circunstancias del hecho, desde PDI comentaron que “hasta el momento aún se continúan las diligencias y las pericias que permitan establecer qué es lo que realmente pasó y si es que le existe o no responsabilidad tanto al recinto educacional o a la persona que se encontraba manipulándolo”.