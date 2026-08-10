Gobierno confirma captura de Rosamel Fierro Huenuman: Estaba prófugo desde 2021 en Curahue

Tras permanecer durante cinco años con una orden de aprehensión vigente, la PDI logró su captura. Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó la tarde de este lunes que el Grupo Especial de Prófugos y la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Temuco detuvieron a Rosamel Fierro Huenuman en Carahue.

El hombre mantenía una orden de aprehensión vigente desde 2021 por robo con intimidación contra dos trabajadores forestales del predio Aguas Blancas, en la región de la Araucanía.





El secretario de Estado destacó la labor de la Policía de Investigaciones (PDI) en la captura del prófugo: “Gracias a un trabajo persistente y silencioso. Felicitaciones a sus detectives. Aunque pasen los años, ninguna búsqueda puede darse por abandonada“.

“Que lo sepan quienes creen que el tiempo les garantiza impunidad: nuestras policías irán por todos. Capturar a cada prófugo es también recuperar la autoridad del Estado”, sostuvo Arrau.