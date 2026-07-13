Gobierno declara Emergencia Preventiva en 10 regiones por sistema frontal que azotará al país
La medida, publicada en el Diario Oficial, irá desde la región de Atacama hasta la región de Los Ríos y regirá entre el 13 y el 21 de julio.
El Gobierno declaró Emergencia Preventiva en diez regiones del país por el sistema frontal de gran magnitud que azotará a Chile durante los próximos días, el cual provocará lluvias intensas, vientos, nevadas y marejadas.
La medida, publicada en el Diario Oficial, irá desde la región de Atacama hasta la región de Los Ríos y regirá entre el 13 y el 21 de julio.
El biministro Claudio Alvarado señaló que “estamos frente a un próximo sistema frontal que se pronostica de gran intensidad. Eso significa que tendremos lluvias intensas, vientos, nevadas y posibles ventiscas. También marejadas”.
Autoridades realizan monitoreo del sistema frontal en la zona central https://t.co/WpJSinvAnv
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) July 14, 2026