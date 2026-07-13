Se viene un intenso sistema frontal: ¿Qué significa que el Gobierno decrete Emergencia Preventiva?

Este lunes el Gobierno decretó Emergencia Preventiva en 10 regiones producto del sistema frontal que azotará al país durante los próximos días.

Este lunes el Gobierno decretó Emergencia Preventiva en 10 regiones producto del sistema forntal que azotará al país durante los próximos días.

El Presidente de la República, José Antonio Kast señaló que “sabemos que este tipo de evento genera preocupación e incertidumbre en muchas familias y, como gobierno, estamos actuando preventivamente para responder de manera adecuada“.





¿Qué significa Emergencia Preventiva?

En Chile, cuando el Gobierno decreta una Emergencia Preventiva, está anunciando que existe un riesgo relevante de que ocurra una situación que pueda afectar a la población (como un sistema frontal, incendios forestales, calor extremo o marejadas) y que el Estado activará medidas de preparación antes de que se produzca la emergencia.

Esto significa, en términos prácticos:

Se refuerza la coordinación entre organismos como Senapred, Carabineros, Bomberos, municipios y otros servicios públicos.

Se movilizan recursos y personal de forma anticipada para responder más rápido si la situación empeora.

Se pueden realizar evacuaciones preventivas, cierres de caminos o recomendaciones especiales si el riesgo lo amerita.

¿Qué cambia para la ciudadanía?

En la mayoría de los casos:

No hay toque de queda.

No se suspenden automáticamente las clases ni el trabajo.

No existen restricciones a la circulación, salvo que la autoridad dicte medidas específicas para determinadas zonas.

Lo más probable es que la población reciba recomendaciones preventivas, como evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informada y seguir las instrucciones de las autoridades si las condiciones cambian.