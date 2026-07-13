Inminente sistema frontal en Santiago: Estas son las comunas que más se inundan con las lluvias

Un estudio de Corporación Ciudades reveló el top 5 de los sectores más afectados.

Esta semana se viene un fuerte sistema frontal que afectará a diversas regiones, entre ellas, la Metropolitana.

Autoridades trabajan para minimizar los riesgos en una ciudad que, con poca agua, colapsa bastante rápido.





Según un estudio de Corporación Ciudades, San Joaquín es el territorio de la Región Metropolitana más susceptible a inundaciones.

Las cinco comunas más afectadas en Santiago son las siguientes: