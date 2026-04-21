Karol G en Chile: Fecha, venta de entradas y precios de su show en el Estadio Nacional

Ya está confirmado el regreso de “La Bichota” a nuestro país tras dos años de su última visita. Revisa acá todo lo que necesitas saber para asistir.

Karol G anunció un nuevo concierto en Chile este lunes, luego de haber confirmado su gira mundial con el álbum Tropicoqueta en su presentación en Coachella.

La productora Bizarro Live ratificó las fechas de venta de entradas para asistir al show de la “Bichota”. Revisa acá toda la información entregada.

¿Cuándo y dónde se presentará Karol G en Chile?

El concierto de la cantante colombiana en Chile será el próximo verano, en específico el jueves 28 de enero de 2027.

Karol G se subirá una vez más al escenario del Estadio Nacional, tal como lo hizo en abril de 2024 con su éxitoso tour “Mañana Será Bonito”.

Por el momento no se han anunciado más fechas aparte del 28 de enero.





¿Cuándo es la venta de entradas del show de Karol G?

Si deseas comprar entradas para el show podrás adquirirlas mediante el sitio web de Punto Ticket.

La preventa será el miércoles 29 de abril a las 9:00, exclusiva para clientes Mastercard Banco Falabella que deberán pagar con sus tarjetas CMR.

La venta general para todo público será al día siguiente, el jueves 20 de abril a las 9:30, o inmediatamente después de agotar la preventa.

¿Cuáles son los precios de las entradas?

Si bien la ticketera aún no publica la lista de precios junto a las ubicaciones del Estadio Nacional, en su tour pasado las entradas costaron entre $50.000 y $350.000 en Chile.