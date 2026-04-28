“Me encontraron gramos de marihuana”: Francisco Kaminski fue dejado en libertad tras ser detenido por la PDI

Durante la madrugada de este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un amplio operativo llamado “Rey David” en tres regiones del país.

Francisco Kaminski fue dejado en libertad a las 08:49 horas de este martes luego de ser detenido por la Policía de Investigaciones.

En su salida, el conductor de TV entregó algunas palabras a los medios de comunicación: “Estaba como testigo y me encontraron unos gramos de marihuana y por eso me tomaron detenido”, afirmó.

“Me compré un auto en una automotora, por eso están investigando y me tomaron como testigo”, agregó.





Detención de Francisco Kaminski

Durante la madrugada de este martes, la PDI realizó un amplio operativo llamado “Rey David” en tres regiones del país.

Ahí se allanaron 26 domicilios en la región Metropolitana, incluyendo el departamento del animador Francisco Kaminski, ubicado en la comuna de Las Condes.

El procedimiento se dio en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, aunque según el involucrado solo sería testigo. Kaminski se encontraba con su pareja en el inmueble y, mientras se cumplía la orden de entrada y registro, fue detenido.

Revisa el momento de la salida de Francisco Kaminski desde PDI