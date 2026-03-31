“Un día toqué fondo”: Tanza Varela se emocionó al recordar delicado motivo que la alejó de la TV

En conversación con Cony Capelli, la ex chica reality contó cómo fue vivir esa difícil época que la obligó a salir de la pantalla. “Si no hubiera vivido todo lo que viví, hoy día no sería quien soy”, declaró.

Tanza Varela sorprendió al revelar el complejo motivo por el que se alejó por completo de televisión, luego de convertirse en una de las figuras más mediáticas del espectáculo chileno.

Durante su podcast en Revista Sarah, la diseñadora entrevistó a Cony Capelli, a quien le reconoció en más de una ocasión sentirse identificada con su historia.

Todo ocurrió cuando la ganadora de Gran Hermano Chile abordó las adicciones que tuvo en una difícil época de su vida.

Ante esto, Varela sinceró que “me pasan cosas cuando tú hablas de esto, porque yo tengo dos hijos y hago todo lo que está a mi alcance por protegerles la vida, para que no vivan lo que yo viví. Y en el fondo de mi corazón digo, ‘si no hubiera vivido todo lo que viví, hoy día no sería quien soy’”.

“Pero también digo: ‘Me hubiera gustado tener una infancia un poquito más cuidada, más dulce, porque me hubiera evitado pasar por muchas cosas como vía de escape’”, agregó.





El delicado motivo que alejó a Tanza Varela de la TV

En ese contexto, la ex chica reality afirmó que “hay algo que nunca he contado en ningún programa, nunca se me dio esa oportunidad, y lo guardé y lo atesoré en el corazón. Pero yo también tuve adicciones”.

Capelli reaccionó con sorpresa ante la confesión de Tanza. “¡Ay, nunca lo he contado! ¡No lo quiero contar! Pero fue un periodo de mi vida donde tuve malas relaciones y esas relaciones me llevaron a las adicciones”, dijo Varela.

“Y sola, igual que tú, fui saliendo, escalando. Nadie se enteró, porque fue algo muy en soledad”, agregó.

Ante las consultas de Cony, Tanza reveló “un día toqué fondo, siendo muy chica y estando en plena época de realities, en programas, por eso también agarré maletas y me fui a México. Pero yo caí al suelo un día”.

“Te fuiste a México a salvarte a ti misma”, le dijo la bailarina. “Sí, dije: ‘Se acabó todo. Se acabó la tele. Se acabaron las drogas, la noche, las malas relaciones. Vamos a ponernos bien, hay que salvar esta vida’. México fue mi mejor terapia”, reconoció Varela.

Cabe recordar que, durante su vida en México, la ex chica reality se convirtió en madre y comenzó una relación con su esposo, el cineasta chileno Matías Bize.