La actriz y ex chica reality fue hasta su cuenta de Instagram para agradecer el cariño en medio el díficil momento que ha vivido por la hospitalización de su hija de 11 meses.

Este lunes, la ex chica reality Tanza Varela actualizó en redes sociales el estado de salud de su hija Roma, de casi 1 año, quien el pasado fin de semana debió ser hospitalizada de urgencias.

Varela, quien en 2022 contrajo matrimonio con el cineasta Matías Bize, también padre de la menor, agradeció las muestras de apoyo que hicieron llegar sus seguidores, además de compartir una sentida reflexión.

Según relató en un post que publicó en Instagram, todo comenzó cuando su hija jugaba en el patio de su casa. Allí presentó una extraña picazón y, tras notar complicaciones en la herida, decidió ir a un recinto médico.

Si bien en primera instancia los médicos especularon una picadura de araña de rincón, finalmente descartaron ese diagnóstico, por lo que seguirá hospitalizada hasta tener certezas sobre el incidente.





Tanza Varela: “El miedo fue inmenso y conocido”

“Mi preciosa Roma, sentimos que te perdíamos. Antes de que llegara la Roma al mundo, con Matías perdimos a su hermana. Así es que mi miedo está vez fue inmenso y conocido”, confesó la actriz en la plataforma.

En esa misma línea, agregó: “Para mí, mis hijos han marcado cada segundo de mi vida. Me han conectado con la vida y con la muerte. Por eso es que disfruto cada segundo de la vida. Porque aprendí a entender lo frágiles que somos los seres humanos”.

“He enseñado en mi casa que cada día hay que disfrutarlo, disfrutar el cielo mientras podamos mirarlo. Hacer todo lo que queramos hacer por más difícil que sea porque hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Todos los días pienso y gozo que respirar y amar son los privilegios más importante que hay”, expresó.

Para cerrar, Varela agradeció el cariño que le han entregado los últimos días. “Gracias por el cariño que no solo me han dado estos días, si no que todos los días de verdad, que preciosa comunidad tengo, admito que ese es otro privilegio sin duda que hay en mi vida”, concluyó.