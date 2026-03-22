“Seguirá hospitalizada”: Tanza Varela actualiza estado de salud de su pequeña hija

Agradeciendo los mensajes de apoyo por el difícil momento familiar, la ex chica reality detalló qué le pasó a su hija y cómo ha estado en las últimas horas.

La madrugada de este domingo, Tanza Varela informó que su hija de once meses de edad, Roma, se encontraba hospitalizada por la picadura de una araña de rincón.

Con el pie amoratado, la madre compartió entre lágrimas sus mayores temores tras horas de incertidumbre. Sin embargo, ahora reveló una actualización de los médicos, quienes descartaron que se tratara de la picadura de un arácnido.

Tanza Varela actualiza estado de salud de su hija

A través de un nuevo post en Instagram, junto a fotografías de la pequeña Roma, agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido tras dar a conocer el delicado estado de salud de su hija.

En esa línea, reveló detalles de qué le pasó a la bebé: “Ayer sábado en la mañana algo le picó a la Roma mientras jugaba en el jardín de nuestra casa como todos los días. Esto se empezó a poner muy feo y todos los rasguños o heridas que la Roma tenía desde antes, se pusieron rojo fluorescente“.





“La patita se empezó a inflamar y a poner muy caliente. En la clínica el diagnóstico hasta hoy en la mañana era que la había picado una araña de rincon y ya sabrán ustedes lo que eso significa”, añadió.

Pese al desafortunado diagnóstico, indicó que “hoy después de nuevamente hacerle muchos exámenes, la infectóloga y el doctor descartaron que haya sido picada por una araña de rincón, gracias a Dios”.

“Como aún no tienen un diagnóstico claro, Roma seguirá hospitalizada, esperamos que hasta lo antes posible. Su pie sigue morado, pero ella está bien. Y a nosotros nos volvió el alma a la vida. No existe una peor tortura para una mamá, que a un hij@ le pase algo”, cerró junto a más agradecimientos.