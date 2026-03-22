“Si le pasa algo se me acaba la vida”: Tanza Varela alerta complejo estado de salud de su hija

La bebé, de casi un año, deberá quedarse toda la semana internada en observación tras ser picada por una araña de rincón.

La madrugada de este domingo, Constanza Varela dio a conocer el lamentable diagnóstico de su hija Roma, de once meses de edad, tras pasar horas en un centro asistencial haciendo pruebas para aclarar el origen de sus síntomas.

A través de un post en Instagram, la ex chica reality detalló que la menor sufrió una picadura de araña de rincón en uno de sus pies, sin embargo, no reconocieron el insecto que la había picado hasta que la extremidad de la bebé comenzó a cambiar de color.

Detalles del estado de salud de la hija de Tanza

En primera instancia, Tanza informó que estaba en Urgencias con Roma por la picadura de un insecto en un pie, el cual se estaba empezando a poner de color morado.





Sin embargo, horas más tarde, mediante un video llorando, reveló que la situación había empeorado: “La Roma se va a quedar hospitalizada (…) su patita se está poniendo muy negra y no saben qué es“.

“Si le pasa algo a la Roma se me acaba la vida, así que recen por la Roma todo lo que puedan“, comentó la madre.

Horas más tarde, en una actualización de la salud de la menor, confirmó que fue una araña de rincón la que le había picado.

“Próximo domingo cumple un año, así es que mándennos todo su amor para que nos vayamos pronto a la casa. Por ahora estará hospitalizada durante toda esta semana“, indicó.