Hombre muere baleado tras salir a comprar a carrito de comida en Cerro Navia

La víctima estaba a pasos de su vivienda cuando fue interceptado por un motociclista, con quien discutió hasta que fue herido.

La madrugada de este viernes un hombre de 33 años murió tras ser baleado mientras iba a comprar comida callejera en la comuna de Cerro Navia.

El homicidio tuvo lugar en el pasaje Río Gallegos con Los Diaguitas, hasta donde un motociclista llegó y le disparó en múltiples ocasiones a la víctima.

Qué se sabe del homicidio en Cerro Navia

El inspector de la Brigada de Homicidios Centro Norte, Matías Caro, indicó que en horas de la madrugada se dio aviso de que un hombre ingresaba sin vida al hospital Félix Bulnes luego de ser herido con un arma de fuego.





De forma preliminar, “la víctima se encontraba transitando (…) donde fue interceptado por el imputado, quien se encontraba en motocicleta, con quien mantiene una discusión verbal y posteriormente el imputado extrae un arma de fuego, disparándole en varias ocasiones”.

Respecto al momento del ataque, el comisario agregó que “el fallecido se encontraba fuera de su domicilio particular comprando en un carrito de comida en el momento en que fue interceptado”.

Hasta el momento, personal de investigaciones se encuentra revisando cámaras de seguridad y evidencia balística para dar con el paradero del atacante.