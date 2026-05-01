Temblor hoy 1 de mayo en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales ante un terremoto.

Durante este viernes 1 de mayo, se han registrado distintos movimientos telúricos en el territorio nacional, según reportó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, lo que provoca temblores frecuentes de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.6

: 3.6 Hora : 00:32 horas.

: 00:32 horas. Epicentro : 30 km al Suroeste de Ollagüe, Región de Antofagasta.

: 30 km al Suroeste de Ollagüe, Región de Antofagasta. Profundidad: 122 km.

Magnitud : 3.7

: 3.7 Hora : 00:55 horas.

: 00:55 horas. Epicentro : 35 km al Suroeste de Mina La Escondida, Región de Antofagasta.

: 35 km al Suroeste de Mina La Escondida, Región de Antofagasta. Profundidad: 94 km.

Magnitud : 3.6

: 3.6 Hora : 03:57 horas.

: 03:57 horas. Epicentro : 55 km al Este de Sierra Gorda, Región de Antofagasta.

: 55 km al Este de Sierra Gorda, Región de Antofagasta. Profundidad: 98 km.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico: