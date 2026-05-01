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Temblor hoy 1 de mayo en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales ante un terremoto.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Durante este viernes 1 de mayo, se han registrado distintos movimientos telúricos en el territorio nacional, según reportó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, lo que provoca temblores frecuentes de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

  • Magnitud: 3.6
  • Hora: 00:32 horas.
  • Epicentro: 30 km al Suroeste de Ollagüe, Región de Antofagasta.
  • Profundidad: 122 km.

 

  • Magnitud: 3.7
  • Hora: 00:55 horas.
  • Epicentro: 35 km al Suroeste de Mina La Escondida, Región de Antofagasta.
  • Profundidad: 94 km.

 

  • Magnitud: 3.6
  • Hora: 03:57 horas.
  • Epicentro: 55 km al Este de Sierra Gorda, Región de Antofagasta.
  • Profundidad: 98 km.

 

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
  • Protegerse bajo un objeto firme.
  • Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
  • Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
  • En eventos masivos, proteger cabeza y cuello
  • Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.IMPORTANTE: Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.
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