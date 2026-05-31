VIDEO | Captan momento de fuertes sismos registrados en la zona central

A través de redes sociales, usuarios compartieron el momento en que se percibieron los sismos.

Durante la tarde de este domingo se registraron tres sismos en la zona central. Uno de ellos de magnitud 6.0 con epicentro a 23 kilómetros al oeste de Quintero, región de Valparaíso.

De acuerdo a información del Centro Sismológico Nacional (CSN) tras el fuerte sismo se registraron seis réplicas, algunas de 4.5º y 5.0º en la misma zona.

A través de redes sociales, usuarios compartieron el momento en que se percibieron los sismos.





VIDEO | Usuarios reportan momento de fuertes sismos registrados en la zona central

Principal y replicas mayores del #temblor en Quintero (hasta el momento) pic.twitter.com/LNuK1pljhz — Jayel (@jl____1) May 31, 2026