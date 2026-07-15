“Uno de ellos permanece grave”: Carabineros se refiere a ataque a funcionarios en Valdivia

Los funcionarios policiales llegaron hasta el sector Las Minas, en la costa valdiviana, donde Carlos Esteban Cancino, conocido como “El Rana”, abrió fuego contra los uniformados.

Este miércoles, dos carabineros terminaron lesionados a bala luego de un procedimiento policial donde se detuvo a Carlos Esteban Cancino, conocido como “El Rana” y quien sería el autor material del crimen del cabo Eugenio Naín en 2020.

Los funcionarios policiales llegaron hasta el sector Las Minas, en la costa valdiviana, donde el sospechoso opuso resistencia al intento de captura y abrió fuego contra el personal policial.





Carabineros confirmó que un funcionario permanece grave

Tras el ataque, los heridos, un suboficial y un cabo, fueron trasladados al Hospital Base de Valdivia, donde uno de ellos fue herido en el rostro y se encuentra en estado grave.

A través de su cuenta de X, la institución indicó que condenan el cobarde ataque que dejó a dos carabineros heridos.

“Uno de ellos permanece grave, con pronóstico reservado. Toda nuestra preocupación y apoyo están con ambos funcionarios y sus familias”, indicaron.

“Este hecho no nos amedrenta. En el mismo operativo fue detenido un prófugo vinculado al homicidio de nuestro Suboficial Mayor Eugenio Naín. Carabineros de Chile seguirá cumpliendo su deber con decisión y compromiso”, se agregó.