“Esto no es lo más intenso”: Allison Göhler anticipó peak de lluvias para este viernes en Valparaíso

La meteoróloga de Chilevisión revisó las últimas proyecciones meteorológicas y alertó sobre la concentración de precipitaciones en comunas ubicadas entre la costa y la Cordillera de la Costa.

Aunque la región de Valparaíso ya acumula importantes montos de precipitaciones producto del sistema frontal, la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, advirtió que las lluvias más intensas podrían registrarse durante las próximas horas.

Durante la cobertura del matinal Contigo en la Mañana, la especialista revisó las últimas proyecciones meteorológicas y alertó sobre la concentración de precipitaciones en comunas ubicadas entre la costa y la Cordillera de la Costa.

“Esto no es lo más intenso”

En primer lugar, Göhler entregó un balance de las precipitaciones acumuladas hasta la mañana de este viernes en la región. “Las cantidades de agua en Valparaíso han caído 108 milímetros de agua, Viña del Mar 97 milímetros, Puchuncaví 80 milímetros”.

Respecto a San Antonio, que registraba cifras menores, explicó que las condiciones de viento podrían estar influyendo en los registros.

Al revisar imágenes del modelo meteorológico Windy, la meteoróloga puso especial atención en una zona de precipitaciones intensas que se mantenía activa sobre la región de Valparaíso durante la mañana.

Sin embargo, insistió en que el momento más complejo todavía no se ha presentado. “Ojo, que esto no es lo más intenso. Lo más intenso en Viña del Mar va a caer en la noche”, señaló.

Según detalló, el período más crítico se concentraría entre las 20:00 horas del viernes y las 02:00 de la madrugada del sábado . “A esa hora debería concentrarse más la precipitación, sobre todo en el interior”, precisó.





Las comunas que podrían recibir más lluvia este viernes

De acuerdo con el análisis, las precipitaciones más fuertes se ubicarían en una amplia franja del interior de la región.

En ese sector aparecen comunas como Olmué, Limache, Villa Alemana, Quilpué, Casablanca, La Ligua y otros sectores cercanos a la Cordillera de la Costa.

La meteoróloga explicó que la preocupación radica en que una gran cantidad de agua podría caer en pocas horas: “Villa Alemana, zonas más interiores, Casablanca, toda esa zona debería tener mucha más precipitación concentrada en pocas horas”.

Uno de los puntos que más inquietud genera entre los especialistas es la situación proyectada para la provincia de Petorca, zona afectada en los últimos años por una fuerte sequía. “Va a llover muchísimo en esta área”, advirtió.

Göhler también mencionó específicamente el caso del río Petorca, cuyo caudal podría aumentar considerablemente debido a las precipitaciones previstas en sectores interiores y precordilleranos.

“Un río que tiene muy poco cauce, el río Petorca, por ejemplo, y que hoy día podría verse afectado por un caudal mucho más fuerte que venga, que baje“, señaló. Por lo mismo, aseguró que existe especial atención sobre lo que pueda ocurrir durante las próximas horas.