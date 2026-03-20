“Me pasaba toda la información”: Claudia Schmidt delató a Marité Matus por divorcio con Arturo Vidal

La panelista decidió revelar lo ocurrido, dado que le habló a Marité por su conflicto con Pamela Díaz y ella no le contestó: “A mí no me vas a usar”, declaró.

Claudia Schmidt causó revuelo tras asegurar que apoya a Pamela Díaz en el conflicto con Marité Matus y Trinidad Neira, donde esta última fue acusada de haber estado con Camilo Huerta cuando llevaba pocos meses casado con Marité.

Schmidt echó al agua a la exesposa de Arturo Vidal y aseguró que, en el tiempo donde se divorció del futbolista, ella le enviaba información para que la filtrara a la prensa.





¿Qué dijo Claudia Schmidt?

En el último capítulo del podcast “Noche de Pirañas”, donde estuvo junto a Sergio Rojas y Catalina Pulido, Schmidt aseguró que tampoco está del lado de Gisella Gallardo, quien hizo pública la información, sobre la presunta infidelidad de Camilo Huerta.

“Acá yo no estoy para nada con la Gissella. Yo creo que tanto ella como la Marité… Porque la Marité fue mi fuente durante años, y esto lo cuento porque el otro día le escribí y no me respondió”, detalló.

En esa misma línea, agregó: “Fue mi fuente en la época en que ella estaba en el divorcio con Arturo y me pasaba toda la información y ahora le dije: ‘Oye, quiero saber para poder hablar con conocimiento de causa’ y me hizo un cri-cri, entonces yo a vos te hago así (levanta el dedo del medio). Así de simple”.

“Los famosos nos usan heavy a nosotros, y a mí me importa un carajo perder una fuente, porque a mí no me vas a usar para el momento que tú quieres. Por eso hoy lo digo a calzón quitado”, arremetió la panelista.

Respecto de la información que recibió por parte de Marité en esa época, Claudia expuso: “Me comentaba todo, tengo todos los chats… Es que es verdad, den la cara, dejen de estar utilizando a los demás”.

Finalmente, Schmidt concluyó: “¿Ustedes creen que la gente es hue…, que la gente no sabe cuando uno dice ‘me llegó la información’? La gente tiene clarísimo que es de alguna de las dos partes, y se hacen los ‘no, yo no hablo’ ¡Qué ordinariez!”.