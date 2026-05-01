Defensoría de la Niñez alerta aumento de autolesiones, violencia sexual y lista de espera de protección

De acuerdo a información del Diagnostico de Derechos 2026, más de 41 mil niños y niñas se mantienen en lista de espera para programas especializados.

La Defensoría de la Niñez presentó los resultados del Diagnostico de Derechos 2026, que evidenció un aumento de 137% en egresos hospitalarios por lesiones autoinflidas.

El informe también advierte una “alerta país” en salud mental juvenil. Puesto que solo en el 2025 se registraron cerca de 2.518 egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas y más de 4.000 hospitalizaciones psiquiátricas en menores.

A lo anterior se suma un catastro de mayores niveles de soledad, aislamiento y exclusión en adolescentes. Según estudios del 2024, se estima que “el 15,1% de los adolescentes han sido víctimas de ciberbullying“.





Defensoría de la Niñez alerta aumento de violencia y explotación sexual en los últimos años

De acuerdo al último informe, la violencia contra niños y adolescentes muestra cifras críticas. Solo en 2025 se registraron 28.969 casos de abuso sexual, más de 1.000 de acoso sexual y 5.058 de violación.

En la misma línea, el diagnóstico detalla que la explotación sexual infantil aumentó 73% entre 2022 y 2024.

Por otra parte, la convivencia escolar registró un deterioro importante. La Superintendencia de Eduación recibió 17.076 denuncias en 2025.

Lo anterior también pone bajo presión los resultados del sistema de protección. Puesto que durante el año pasado había 41.557 menores en lista de espera para programas especializados, mientras que la sobreocupación en centros residenciales alcanzó un 41% en 2024.

Finalmente, el informe reveló brechas estructurales: “uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes continúa viviendo en pobreza multidimensional y, según el Censo 2024, 817 se encontraban en situación de calle, principalmente en el norte del país”.