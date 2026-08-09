09/ 08/ 2026 22:12

Derrumbe bloquea principal ruta entre Valparaíso y Viña del Mar: Automovilistas buscan alternativas

Una emergencia se vive durante esta jornada en la principal ruta que une Valparaíso con Viña del Mar, luego de que un deslizamiento de roca y tierra bloqueara la Avenida España. En medio de los trabajos a contrarreloj para despejar la vía, existe incertidumbre entre los residentes de ambas ciudades respecto de su reapertura, ya que se estima que las labores podrían extenderse por varios días. Ante este escenario, los automovilistas ya buscan alternativas para trasladarse durante este lunes, debido a que los trabajos, al parecer, no estarán concluidos.