Encuentran sin vida a joven profesor de Angol que era intensamente buscado

El hombre de 31 años y quien se desempeñaba como profesor en la Escuela Hermanos Carrera, se le perdió el rastro la madrugada del pasado domingo, cuando salió de su domicilio ubicado en el sector El Rosario.

Sin vida fue encontrado Álvaro Carrillo Ramírez, de 31 años, quien se encontraba desaparecido desde hace tres días en Angol, región de La Araucanía.

El joven y quien se desempeñaba como profesor en la Escuela Hermanos Carrera, se le perdió el rastro la madrugada del pasado domingo, cuando salió de su domicilio ubicado en el sector El Rosario.

Tras esto, su familia puso una denuncia por presunta desgracia ante la Policía de Investigaciones y de inmediato comenzó una búsqueda, en la cual también colaboraron bomberos, familiares y amistades de la víctima. Finalmente fue encontrado sin vida la tarde del pasado martes.

Se dio a conocer que el docente será velado en la Iglesia San Buenaventura de Angol, donde se espera el informe del Servicio Médico Legal para determinar las causas de su fallecimiento.





Municipalidad de Angol lamenta muerte de profesor

A través de sus redes sociales, la municipalidad de Angol confirmó la muerte del profesor y expresó sus condolencias.

Además, se informó que el establecimiento educacional donde trabajaba la víctima suspendió sus clases para el jueves 23 y viernes 24. De esta manera, la jornada educacional se retomará el próximo lunes 27 de abril.