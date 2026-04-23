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Metro presenta retrasos en la frecuencia de una de sus líneas: Es el tercer problema esta semana

La empresa de transporte público actualizó a través de sus redes sociales el estado del funcionamiento de sus trenes.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Metro de Santiago comunicó que un retraso en la frecuencia de sus trenes afectó el funcionamiento habitual.

A través de su cuenta de X, informaron a las 8:31 que el tramo afectado correspondía a la Línea 1. 

Recién a las 9:25 publicaron en redes sociales que se normalizó el servicio.

Este fue el tercer problema que presentó el servicio de Metro esta semana, tras retrasos en la Línea 5 el lunes y el miércoles.

Las causas aún se desconocen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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