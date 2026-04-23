Metro presenta retrasos en la frecuencia de una de sus líneas: Es el tercer problema esta semana
La empresa de transporte público actualizó a través de sus redes sociales el estado del funcionamiento de sus trenes.
Metro de Santiago comunicó que un retraso en la frecuencia de sus trenes afectó el funcionamiento habitual.
A través de su cuenta de X, informaron a las 8:31 que el tramo afectado correspondía a la Línea 1.
Recién a las 9:25 publicaron en redes sociales que se normalizó el servicio.
9:25 hrs. 🟢 Desde este momento #L1 normaliza su frecuencia de trenes. https://t.co/Bnp1YlzEDd
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) April 23, 2026
Este fue el tercer problema que presentó el servicio de Metro esta semana, tras retrasos en la Línea 5 el lunes y el miércoles.
Las causas aún se desconocen.