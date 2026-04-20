Metro de Santiago presentó retrasos en una de sus líneas: Usuarios reportaron evacuaciones

La empresa de transporte público comunicó el estado del funcionamiento de los trenes mediante sus redes sociales.

Metro de Santiago informó a través de su cuenta de X que durante la mañana de este lunes se presentaron retrasos en la frecuencia habitual de su servicio.

El tramo afectado correspondía a la Línea 5 y la causa de este problema no fue especificada.

Sin embargo, a las 9:50 anunciaron que el servicio ya está restablecido en su normalidad.

9:50 hrs. L5 restablece su frecuencia habitual. Recuerda que puedes revisar el estado de la red en https://t.co/d5kmlfBcRZ — Metro de Santiago (@metrodesantiago) April 20, 2026

Usuarios del metro reportaron estaciones repletas y evacuaciones en algunas de ellas.

Eso en respuesta al primer aviso que dio la empresa a las 8:00 en su cuenta de X.

el retraso en cuestión 😔 pic.twitter.com/qPKv0uk8BQ — Andy (@sleepy_aan) April 20, 2026