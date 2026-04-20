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Metro de Santiago presentó retrasos en una de sus líneas: Usuarios reportaron evacuaciones

La empresa de transporte público comunicó el estado del funcionamiento de los trenes mediante sus redes sociales.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Metro de Santiago informó a través de su cuenta de X que durante la mañana de este lunes se presentaron retrasos en la frecuencia habitual de su servicio.

El tramo afectado correspondía a la Línea 5 y la causa de este problema no fue especificada.

Sin embargo, a las 9:50 anunciaron que el servicio ya está restablecido en su normalidad.

Usuarios del metro reportaron estaciones repletas y evacuaciones en algunas de ellas.

Eso en respuesta al primer aviso que dio la empresa a las 8:00 en su cuenta de X.

 

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