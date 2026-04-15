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Metro de Santiago informa retraso en una de sus líneas

La empresa emitió un comunicado donde señaló que esto ocurrió debido a un tren detenido en Ciudad del Niño que luego continuo sin servicio en estación Departamental.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Este miércoles, Metro de Santiago informó que la Línea 2 se encuentra con retraso en su frecuencia habitual.

La empresa emitió un comunicado donde señaló que esto ocurrió debido a un tren detenido en Ciudad del Niño que luego continuo sin servicio en estación Departamental.

“Esta generó un retraso en la línea, lo que impactó en los tiempos habituales de traslado de nuestros pasajeros y pasajeras”, informaron.

Luego, a las 08:41, la entidad informó el normal funcionamiento del servicio.

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