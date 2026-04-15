Metro de Santiago informa retraso en una de sus líneas

La empresa emitió un comunicado donde señaló que esto ocurrió debido a un tren detenido en Ciudad del Niño que luego continuo sin servicio en estación Departamental.

Este miércoles, Metro de Santiago informó que la Línea 2 se encuentra con retraso en su frecuencia habitual.

La empresa emitió un comunicado donde señaló que esto ocurrió debido a un tren detenido en Ciudad del Niño que luego continuo sin servicio en estación Departamental.

“Esta generó un retraso en la línea, lo que impactó en los tiempos habituales de traslado de nuestros pasajeros y pasajeras”, informaron.

08:11 hrs.⚠️ [Justificativo] Debido al retraso en el servicio en #L2, ponemos a disposición el justificativo para quienes lo necesiten https://t.co/w1Di3Chiop https://t.co/cJlehJUoNT — Metro de Santiago (@metrodesantiago) April 15, 2026

Luego, a las 08:41, la entidad informó el normal funcionamiento del servicio.