Monumento histórico bajo grafitis: Alerta por abandono de paso bajo nivel de Santa Lucía en Santiago
Autos y peatones transitan a diario por uno de los pasos bajo nivel más concurridos del centro de Santiago, pero entre grafitis, rayados y afiches, pocos notan que ahí se esconde una obra de arte: Es el histórico mural de mosaicos de Santa Lucía. Este declarado monumento histórico marcó un hito en el arte urbano chileno y hoy lucha por no desaparecer, mientras los vecinos denuncian su abandono y buscan su restauración.