Funcionarios de colegio de Calama anuncian huelga a casi 2 meses del crimen de inspectora: Cerrará por 30 días

A través de un comunicado, el Instituto Obispo Silva Lezaeta informó su cierre temporal al no llegar a acuerdo con el sindicato.

El Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, establecimiento donde ocurrió el crimen de una inspectora en marzo pasado, anunció su cierre temporal a raíz de una huelga de trabajadores.

A través de un comunicado, el colegio informó que “al no haberse alcanzado acuerdo con el Sindicato de Trabajadores en la instancia de mediación obligatoria, con esta hecha (7 de mayo) se ha hecho efectiva la huelga“.

Según indicaron, debido al “gran número de trabajadores adscritos”, no podrán continuar con sus funciones habituales.





“Nos vemos compelidos por estas circunstancias a determinar el cierre temporal total del colegio por el término de 30 días a contar desde el mismo día de inicio de la huelga , pues se dan los supuestos que lo autorizan y que se comprenden en el artículo 353 del Código del Trabajo”, agregaron.

Más adelante, el establecimiento explicó que “es tan alto el número de trabajadores que participan de la huelga” que resulta imposible la contratación de personal de reemplazo.

“Durante todo el tiempo que dure la huelga (…), se suspenden los efectos del contrato, por lo cual los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios, ni el empleador debe pagar las remuneraciones de dicho lapso“, cerró.

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La tragedia que remeció a colegio en Calama

Hernán Meneses (18), alumno de cuarto medio del mismo establecimiento, ingresó el 27 de marzo al recinto portando lo que las autoridades calificaron como un “arsenal”.

Entre sus pertenencias se encontraron cuatro cuchillos de gran envergadura (incluyendo uno tipo katana o machete), dos cortaplumas y un bastón retráctil.

En sus cuadernos, incautados por la policía, hallaron anotaciones que sugerían una planificación de al menos cuatro meses.

El ataque terminó con la muerte de María Victoria Reyes, de 59 años, quien se desempeñaba como inspectora del colegio.

La segunda víctima fue Aidé Moya, funcionaria que resultó con lesiones graves al intentar ayudar a su colega. El atacante continuó su carrera hacia el patio, donde agredió a tres estudiantes de 15 años.

Actualmente, Meneses se mantiene bajo la medida cautelar de prisión preventiva.