Armada anuncia marejadas entre el Golfo de Penas y Los Vilos para los próximos días: Revisa fechas y a qué hora será el peak

Conoce a continuación las recomendaciones que entregó la Armada para evitar accidentes durante el aviso de mareas altas.

La Armada de Chile emitió el aviso de marejadas entre el Golfo de Penas y Los Vilos, además del Archipiélago de Juan Fernández, para los próximos días, debido al sistema frontal pronosticado.

Según se detalló en el aviso meteorológico N°31/2026, las primeras marejadas llegarán durante la mañana de este lunes 13 de julio en el Archipiélago Juan Fernández y en el litoral comprendido entre el Golfo de Penas y Constitución.

En los sectores de Constitución y Los Vilos el fenómeno se podría retrasar hasta la tarde del mismo lunes. Respecto hasta cuándo durarán, se detalló que las marejadas deberían disminuir su intensidad durante el martes 14 de julio.

Los periodos de mayor complicación se darán durante la mañana y en horas de la noche.

Revisa a continuación las horas peak de la marea alta:

Entre Golfo de Penas (Aysén) y Constitución (Maule): De 10:00 a las 12:00 horas , y de las 22:00 y las 00:00 horas .

De , y de las . Entre Constitución (Maule) y Los Vilos (Coquimbo): De 09:00 a las 11:00 horas , y de las 21:00 y las 23:00 horas .

De , y de las . Archipiélago de Juan Fernández: Sábado 20 (PM): De 09:00 a las 11:00 horas, y de las 21:00 y las 23:00 horas.

Recomendaciones por aviso de marejadas

De acuerdo con las autoridades, se hizo un llamado a evitar el tránsito por sectores rocosos costeros, además de evitar ingresar al mar durante el aviso de marejadas, así como también posponer cualquier actividad nautica deportiva que no cuente con los permisos correspondientes.