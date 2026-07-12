AHORA | Metro suspende servicio en tramo de la Línea 5: Estas son las estaciones afectadas

El servicio solo está disponible entre las estaciones Plaza de Maipú a Quinta Normal y de Baquedano a Vicente Valdés en la Línea 5 del Metro.

Este domingo, Metro anunció el cierre temporal de diversas estaciones de la Línea 5 debido a una persona en las vías.

La información fue publicada en X a las 11:59 horas, donde la empresa detalló que el servicio solo está disponible entre las estaciones Plaza de Maipú a Quinta Normal y de Baquedano a Vicente Valdés.

De esta forma, no se encuentran operativas: Cumming, Sana Ana, Plaza de Armas y Bellas Artes.

12:07 hrs. Por persona en la vía, las siguientes estaciones de #L5 se encuentran sin servicio: ❌Cumming

❌Santa Ana L5 (combinación suspendida)

❌Plaza de Armas L5 (combinación suspendida)

❌Bellas Artes https://t.co/QNMhc2Ahy0 — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 12, 2026

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