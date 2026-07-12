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AHORA | Metro suspende servicio en tramo de la Línea 5: Estas son las estaciones afectadas

El servicio solo está disponible entre las estaciones Plaza de Maipú a Quinta Normal y de Baquedano a Vicente Valdés en la Línea 5 del Metro.

Valentina González Meneses
Por Valentina González Meneses

Subeditora Digital

Este domingo, Metro anunció el cierre temporal de diversas estaciones de la Línea 5 debido a una persona en las vías.

La información fue publicada en X a las 11:59 horas, donde la empresa detalló que el servicio solo está disponible entre las estaciones Plaza de Maipú a Quinta Normal y de Baquedano a Vicente Valdés.

De esta forma, no se encuentran operativas: Cumming, Sana Ana, Plaza de Armas y Bellas Artes.

 

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