Son mellizos: Actualizan estado de lactantes heridos tras atropello múltiple en Viña del Mar

Respecto a las víctimas que fallecieron, se trataría de personas que trabajaban en diferentes sectores de la feria Caupolicán y una integrante de la Armada.

El delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, llegó hasta el lugar donde fallecieron seis personas tras ser atropelladas en la feria Caupolicán de Viña del Mar para dar cuenta de los lesionados, entre los que se encontraban dos lactantes.

“Están en buen estado, en recuperación”, indicó la autoridad sobre los heridos. Respecto a los bebés, indicó que “probablemente los mellizos queden hospitalizados, (…) estamos haciéndoles scanner a los pequeños para verificar si tienen algún tipo de complicación, pero están fuera de riesgo vital“. La autoridad añadió que la madre de los lactantes mantiene una lesión cervical.

Si bien aún falta identificar a las víctimas fatales, Millones señaló que las víctimas eran comerciantes ambulantes, personas del sector del bazar de la feria y una trabajadora de la Armada. Asimismo, indicó que presentarán respaldo, redes de apoyo y de salud mental para quienes lo necesiten tras el accidente.