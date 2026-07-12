Conductor que causó fatal atropello en Viña del Mar es funcionario de la Armada: Dijo haberse “desmayado”

La Armada hizo hincapié en que este hombre estaba fuera de servicio y utilizó un vehículo particular.

Este domingo, la Armada de Chile confirmó que el conductor que causó el fatal atropello de 6 personas y dejó a otras 7 heridas en Viña del Mar forma parte del personal naval.

Desde la institución lamentaron los hechos y aseguraron que este hombre se encontraba fuera de sus funciones, utilizando un vehículo particular al momento del accidente.

¿Qué dijo la Armada?

A través de un comunicado, la Armada señaló: “Un integrante de la institución, quien se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular, se vio involucrado en un grave accidente de tránsito ocurrido en avenida 24 Norte de Viña del Mar”.





Además, informaron que se instruyeron “los procedimientos administrativos internos que correspondan, de conformidad con la normativa vigente”.

El individuo que conducía el vehículo fue detenido y trasladado a un centro asistencial, donde se le realizó una prueba Intoxilyzer, la cual determinó que no existiría alcohol en su sangre, cuestión que deberá ser verificada por el Servicio Médico Legal.

Según informó Carabineros, tras ser detenido el conductor del vehículo aseguró “no recordar” lo sucedido, aludiendo a un eventual desmayo.

Tras los hechos, la Armada aseguró que ha colaborado con el Ministerio Público y los equipos policiales a fin de esclarecer los hechos.

Revisa el comunicado: