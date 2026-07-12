VIDEO | Grupo de personas intentó linchar a conductor responsable de fatal atropello en Viña del Mar

El atropello múltiple dejó a seis personas muertas y siete lesionados. El conductor fue detenido.

Este domingo, pasadas las 09:00 horas, se produjo un atropello múltiple en la feria Caupolicán, ubicada en Viña del Mar, región de Valparaíso.

Producto de los hechos, hay 6 personas muertas y 7 lesionados que están fuera de riesgo vital, entre ellos dos lactantes.

Registros de lo sucedido muestran el momento en que Carabineros logra detener al conductor del vehículo y llevarlo a la patrulla policial.

En ese momento, las personas que estaban presentes en el lugar se aglomeraron alrededor del vehículo policial e intentaron agredir al conductor.