“Llegaba a las 6 de la mañana”: Habla hermano de víctima fatal del atropello múltiple en Viña del Mar

De acuerdo con el hermano del fallecido, este iba jueves y domingos a trabajar a esa feria, donde se instalaba a las 6:00 horas.

Luego del fatal accidente en la feria Caupolicán de Viña del Mar, en que 6 personas resultaron fallecidas tras ser atropelladas por un automóvil a exceso de velocidad, llegó hasta el lugar el hermano de una de las víctimas, quien conversó con CHV Noticias sobre lo ocurrido.

“Él tenía su puesto ambulante y venía todos los jueves y domingo y le iba bien (…) llegaba a las 6 de la mañana“, comentó sobre la víctima.

Asimismo, enfatizó en que “la velocidad en la que venía el vehículo debe haber sido mucho para quedar de esa manera (…) de madrugada es horrible, corren mucho”.