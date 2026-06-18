Armada emite aviso por marejadas a lo largo de Chile desde este fin de semana
La condición se extenderá hasta el martes 23 de junio para las costas chilenas. Revisa a qué hora será el punto de mayor actividad.
El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile (Servimet) emitió un aviso por marejadas desde el sector de Golfo de Penas hasta Arica y Archipiélago Juan Fernández.
La autoridad marítima estimó que el fenómeno estará presente en las costas chilenas a aprtir del sábado 20 hasta y se extenderá hasta el martes 23 de junio.
“Debido a un activo sistema frontal que afectará el sector sur del país, esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del sábado 20 de junio en nuestro litoral”, detalló el Jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, Capitán de Fragata Carlos Gaete Mundaca.
La condición afectará el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández con un “oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección”.
Fecha y horario en que comenzarán las marejadas
Según explicó el Jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, se estima que las marejadas alcanzarán su mayor actividad en las horas de pleamar o altas mareas, es decir entre las 14:00 y 17:00 horas como marea primaria y entre las 02:00 y 05:00 horas como pleamar secundaria.
- Golfo de Penas (Aysén) al Golfo de Arauco (Bío Bío): Sábado 20 (AM)
- Golfo de Arauco a Coquimbo: Sábado 20 (PM)
- Coquimbo a Arica: Domingo 21 (AM)
Recomendaciones en caso de marejada
La Autoridad Marítima hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas.
Se recomienda evitar el tránsito por sectores rocosos durante los días indicados, asi como no ingresar al mar ni desarrollar actividades náuticas o deportivas sin la debida autorización.