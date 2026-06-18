Registran desprendimiento del Morro de Arica tras lluvias: Senapred trabaja en el lugar

La situación se dio a conocer a través de redes sociales, en donde vecinos aledaños publicaron videos del momento en que cayeron las rocas.

Un desprendimiento de piedras y tierra provenientes del Morro de Arica, aparentemente producto de la reciente llovizna, preocupó a los vecinos del sector esta mañana.

A través de redes sociales se dieron a conocer videos del momento en que comenzaron a caer rocas desde la altura.

Medios regionales indicaron que Senapred llegó hasta el lugar para evaluar la situación. En este sentido se indicó que no habrían lesionados o rucos afectados.

Asimismo, se notificó al Sernageomin para evaluar medidas de precaución en caso de que se repita esta situación.

Mira aquí el video de X: