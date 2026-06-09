Corte total de tránsito en perímetro de incendio que afecta a casona en Santiago Centro: Estas son las vías alternativas

La magnitud de la emergencia mantiene a 10 personas atrapadas y los inmuebles cercanos corren riesgo de propagación de las llamas.

Durante las últimas horas se produjo un incendio estructural en una casona ubicada en la intersección de las calles Libertad y Agustinas, en la comuna de Santiago Centro.

La magnitud de las llamas provocó un derrumbe cuyos escombros generaron que 10 personas se encuentren atrapadas, por lo que los equipos de emergencia trabajan en su rescate.





Corte total de tránsito y vías alternativas tras incendio

Asimismo, también está la Congregación Hijas de San José Protectoras de la Infancia y el colegio María Luisa Villalón, cuyos inmuebles corren riesgo de propagación, por lo que las clases fueron suspendidas.

Personal de Bomberos trabaja para evitar la propagación de las llamas en otros inmuebles y, debido a la magnitud de la emergencia, se decretó el corte total de tránsito en todo el perímetro del incendio.

Del mismo modo, Transporte Informa hizo un llamado a través de sus redes sociales a que los peatones no se acerquen al perímetro y transiten por vías alternativas.

Es por ello que las calles que sí se encuentran habilitadas son las avenidas Matucana y Alameda Libertador Bernardo O’Higgins.

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Ahora (07:29) Agustinas al oriente desviada en Maipú al sur por trabajo ampliado de bomberos por incendio y derrumbe de inmueble en Agustinas/Libertad. Prefiera Matucana y Alameda #Santiago https://t.co/hpyhzEHxB3 pic.twitter.com/pb3zsNd7wz — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 9, 2026