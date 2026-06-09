Tras incendio en casona de Santiago Centro: Suspenden clases en Colegio María Luisa Villalón

En el mismo lugar se encuentra la Congregación Hijas de San José Protectoras de la Infancia. Ambas corren riesgo de propagación de las llamas.

Este martes, el colegio María Luisa Villalón, ubicado en calle Agustinas, anunció la suspensión de clases tras el incendio estructural que afecta a una casona en la intersección con Libertad, Santiago Centro.

Bomberos se encuentra trabajando en el lugar para poder evitar que las llamas afecten a los inmuebles cercanos; sin embargo, la estructura donde comenzó el incendio se derrumbó.





Suspenden clases tras incendio en Santiago Centro

Es por ello que el tránsito se encuentra cortado en las calles aledañas, para facilitar los trabajos de los equipos de emergencia.

A través de su cuenta de Instagram, el colegio María Luisa Villalón señaló: “Debido a incendio que afecta a casa en calle Libertad, se suspenden las clases el día de hoy martes 9 de junio”.

En el mismo lugar también se encuentra la Congregación Hijas de San José Protectoras de la Infancia. Ambos inmuebles corren riesgo de propagación.

Finalmente, Bomberos confirmó que debido a los escombros que generó el derrumbe hay al menos 10 personas atrapadas y se trabaja para su rescate.

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