Descontrolado incendio provoca derrumbe en casona de Santiago Centro y deja 2 heridos

Bomberos ha realizado tres alarmas de incendios y son cientos los voluntarios que trabajan en el lugar, donde la zona afectada serían dos casonas.

Un descontrolado incendio afecta al centro de Santiago, más precisamente en las calles Agustinas con Libertad.

Bomberos ha realizado tres alarmas de incendios y son cientos los voluntarios que trabajan en el lugar, donde la zona afectada serían dos casonas.

Debido a la intensidad de las llamas, se produjo un derrumbe en el lugar.