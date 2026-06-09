VIDEO | Así fue el derrumbe de casona en Santiago durante descontrolado incendio

Bomberos informó que debido al derrumbe hay al menos 10 personas de la propiedad de en frente que no pueden salir y se encuentran atrapadas por los escombros.

Durante esta mañana y mientras bomberos combatían un voraz incendio, se produjo el derrumbe de una propiedad.

Según se indicó, se trató de una casona de tres pisos, la cual no dejó víctimas fatales. Sin embargo, bomberos informó que debido al derrumbe hay al menos 10 personas de la propiedad de al frente que no pueden salir y se encuentran atrapadas por los escombros.





También se indicó que por el momento hay dos personas que sufrieron quemaduras de segundo grado.