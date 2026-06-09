Bomberos confirma al menos 10 personas atrapadas tras derrumbe en casona de Santiago Centro

Un descontrolado incendio provocó el derrumbe de una casona de tres pisos ubicada en calles Libertad y Agustinas.

Un voraz incendio en Santiago provocó el derrumbe de una casona de tres pisos, donde afortunadamente no hay víctimas fatales.

“Es una emergencia en desarrollo, todavía no está controlada y tenemos el derrumbe de una propiedad de tres pisos, la cual se derrumbo hacia la calle y los escombros quedaron bloqueando la casa de los vecinos de al frente“, informó bomberos.





“Ellos están bien, pero no pueden salir y se está buscando la forma de sacarlos, son cerca de 10 personas”, se agregó.