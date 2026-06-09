Programas Programación Señal en vivo
/

Bomberos confirma al menos 10 personas atrapadas tras derrumbe en casona de Santiago Centro

Un descontrolado incendio provocó el derrumbe de una casona de tres pisos ubicada en calles Libertad y Agustinas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un voraz incendio en Santiago provocó el derrumbe de una casona de tres pisos, donde afortunadamente no hay víctimas fatales.

“Es una emergencia en desarrollo, todavía no está controlada y tenemos el derrumbe de una propiedad de tres pisos, la cual se derrumbo hacia la calle y los escombros quedaron bloqueando la casa de los vecinos de al frente“, informó bomberos.

“Ellos están bien, pero no pueden salir y se está buscando la forma de sacarlos, son cerca de 10 personas”, se agregó.

Seguir en Seguir en